انت الان تتابع خبر مذيعة عربية نسيت أنها على الهواء مباشرة وقامت بممارسة هذا الفعل المحرج كأنها في غرفة النوم .. اتفرج (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تسببت غفوة من إحدى مذيعات نشرة التاسعة على القناة الأولى في التليفزيون المصري، في إثارة الجدل لدى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرف المذيعة المفاجئ بوضع (روج) على الهواء أثناء تقديم النشرة.

42682492

وأقدمت المذيعة أميمة تمام بعدما أذاعت افتتاحية النشرة بإخراج قلم روج واستعماله على الهواء أثناء حديث زميلتها في الاستوديو.

وانتشرت التعليقات الساخرة من متابعي النشرة التي أذاعتها القناة الأولى من خلال بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك، حيث علق بعضهم "المذيعة جات متأخرة ونسيت تحط مكياج"، وقال آخرون "إحنا جينا في وقت مش مناسب ولا إيه".

42682492