انت الان تتابع خبر بوصلة رقص فاضحة.. فيفي عبدة تشعل مواقع التواصل بحركات إغراء (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت فيفي عبده جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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وظهرت فيفي عبدة بإطلالة جذابة مرتدية فستانا مكشوفا قصيرا باللون الأسود، مما حازت صورتها علي إعجاب متابعيها.

وكانت فيفي عبده، تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

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