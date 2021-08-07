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طلاق الفنان المصري ’’محمد رمضان’’ من زوجته لسبب مفاجئ !! .. (اتفرج)

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الرياض - روايدا بن عباس - كما هي العادة عادت قصة طلاق الفنان المصري ​محمد رمضان​ من زوجته بعد أزمات حصلت بينه وبينها، كان آخرها في دبي نتيجة غيرة الزوجة التي فاقت قدرة الزوج على التحمل.

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وقيل إن زوجة رمضان عادت الى مصر، ولم تعد مقيمة في الامارات العربية المتحدة حيث يقيم رمضان، و يتردد الى القاهرة بين الحين والآخر.

 

 


لكن معلوماتنا الخاصة، أفادت أن الازمة بين الفنان وزوجته انتهت قبل ثلاثة أشهر وعادت الامور بينهما الى طبيعتها، وأن من سرب التفاصيل حول مشاكلهما هو أحد المقربين من الممثل الذي أبعده عن حياته تماماً.81430576

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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