انت الان تتابع خبر بملابس فاضحة من الجيم.. نسرين طافش تبرز أردافها متعمدة وتتحدى ياسمين صبري بصورة مخلة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة نسرين طافش، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



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وظهرت نسرين طافش، بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية "لجن" فوشيا، وتوب باللون الأبيض مكشوف الكتفين والصدر من داخل إحدى صالات الجيم.



وتركت نسرين طافش، شعرها الكيرلي منسدلا، ووضعت المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود، وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.



ويعرض حاليا للنجمة نسرين طافش مسلسل "الوجه الآخر" عبر قناة أبو ظبي الفضائية، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت، الإمارات، والسادسة مساءً بتوقيت السعودية، والخامسة مساء مصر وسوريا.

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