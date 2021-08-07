انت الان تتابع خبر أبو شهاب عكيد ’’باب الحارة‘‘ وزوجته ’’شريفة‘‘ يخطفان أنظار الجمهور بظهور جديد من هوليوود .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلن النجم السوري سامر المصري عن عمل جديد يجمعه بمواطنته جومانة مراد وهو فيلم سينمائي في هوليوود ويحمل عنوان " north of the10 " ويجري تصويره بين أمريكا وأبو ظبي.

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بدوره قال المصري في حديث لبرنامج "ET بالعربي" أن الفيلم رومانسي كوميدي ويؤدي فيه شخصية رجل أعمال غني ويرفض زواج ابنته من شخص غير عربي وما يرافق ذلك من مواقف".

وأوضح سامر أن اللغة الإنجليزية هي لغة الفيلم وستلعب دور البطولة الممثلة الأميركية من أصول عربية ستيفاني نور.

وكان سامر المصري وجومانة مراد قد تشاركا سوياً ببطولة مسلسل " باب الحارة " حيث أدى سامر شخصية "العكيد أبو شهاب" وأدت جومانة شخصية زوجته "شريفة" ونالت هذه الثنائية شهرة واسعة.

وكان سامر قد أنهى قبل مدة تصوير الفيلم السينمائي "الإمام البخاري" للمخرج علي محي الدين علي في مصر.

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