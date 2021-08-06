انت الان تتابع خبر وأخيراً.. الفنان اللبناني وائل كفوري يتزوج ويخطف قلب أجمل فنانة شهيرة .. اتفرج من هي؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تردد خلال الايام الاخيرة أن الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ سافر الى قبرص برفقة حبيبته الجديدة شانا عبود وتزوجها مدنياً، كما فعل في زواجه الاول من أنجيلا بشارة، وقد بقيت القصة غامضة نوعاً ما، لأن الفنان سبق وأكد انه مع المساكنة، وأن الزواج مؤسسة فاشلة، وفجأة تغيرت الامور في حياته الخاصة، وظهرت شانا كمشروع عروس مستقبلية.

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معلومات موقع "الفن" نفت موضوع الزواج، وأشارت إلى أن كفوري كما هو واضح، لا يفكر بتكرار تجربة الزواج، وهناك توافق مع حبيبته شانا عبود حول هذه المسألة، خصوصاً أنها مطلقة أيضا.



ظهور شانا عبود الى العلن

لطالما كانت حياة الفنان اللبناني وائل كفوري بعيدة عن الأضواء، إلا أنه في الفترة الأخيرة وبعد طلاقه من أنجيلا، ظهرت إمرأة أخرى إسمها شانا الى جانبه في أبرز الإطلالات، وكان آخرها في زفاف الـ event planner جوزيف هيبة وجنيفر عموري، في حفل أحياه كارلوس وغنى خلاله أيضاً وائل "كلنا مننجر"، وكانت شانا تجلس الى جانبه في الحفل.



وكان أول من أعلن عن ارتباط وائل كفوري وشانا هو صديقهما الشاعر حبيب بو أنطون الذي نشر صورتهما عبر خاصية الستوري على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي، وكتب تعليقا على الصورة قائلاً: "يا قمر ضوّي الفلك، برأي العِلم الفلكي، المملكة بدها ملك والملك بدو ملكة".

شانا عبود وزواجها الأول

وسبق أن أعلنا سابقا عن حياة شانا السابقة وزواجها الأول من باتريك جيهامي، والذي انفصلت عنه بعدما أنجبت طفلاً واحداً فقط، بعد مرور عامين على زواجهما. وبدأت علاقتها بوائل كفوري حين انفصلت عن زوجها الأول.

ويشار الى أن شانا عبود تبلغ من العمر 37 عاماً، أي أنها تصغر وائل كفوري بتسع سنوات، وتعمل في القطاع المصرفي في لبنان.



شُوهدت شانا مع وائل كفوري أثناء تواجدهما على شاطئ البحر في دبي، وأشارت معلومات خاصة لموقعنا إلى أن معرفة الطرفين ببعضهما البعض جاءت عن طريق أصدقاء مشتركين، بعد عودته من أميركا، وقد تطورت العلاقة إلى التفكير بالإرتباط الرسمي.

ويبقى موضوع ارتباطهما بشكل رسمي سريًّا، إلى حين خروجه الى العلن.

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