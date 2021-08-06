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الفنانة سمية الخشاب تعترف بكل جراءة : فنان الشهير مارس معي هذا الفعل الفاضح  18 مرة ! .. اتفرج من يكون ؟ 

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bbbbbd61dd.jpg سمية الخشاب الرياض - روايدا بن عباس - سمية الخشاب

2021/08/06 الساعة 08:30 مساءً (عمار النجار)

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن مشهد الاغتصاب الذي كان ضمن أحداث فيلم «حين ميسرة»، كان من أصعب المشاهد التي صورتها خلال مشوارها الفني، مشيرة إلى أن ذلك المشهد تم إعادة تصويره أكثر من 18 مرة، لافتة إلى أنه اتجرحت خلال تصويره وهي الشباب الذين كانوا معها في المشهد.

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وأضافت «الخشاب» خلال استضافتها في برنامج «آن الأوان»، الذي تقدمه الإعلامية هالة سرحان «المحور»: «لم أتعرض للخيانة من قبل، وأن يوم الكرامة بالنسبة لي عندما نجحت في التمثيل، ولذلك خفضت وزني مؤخرًا 18 كيلو وعملت (رجيم قاس وبطلت أكل)».

 

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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