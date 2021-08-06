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ظهور صارخ  للفنانة ’’نانسي عجرم’’.. أناقة تفوق الخيال وجمال يكسّر القلوب .. اتفرج (صورة)  

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91da8d00c5.jpg نانسي عجرم الرياض - روايدا بن عباس - نانسي عجرم

2021/08/06 الساعة 08:00 مساءً (عمار النجار)

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام خلال مشاركتها في الحفل الذي أقيم أمس الخميس في جدة ضمن حفلات موسم صيف جدة.    

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وخطفت نانسي الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت "جمبسوت" براقا باللون الأخضر ومفتوحا من الأعلى على شكل V من تصميم المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.  

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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