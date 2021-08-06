ظهور صارخ  للفنانة ’’نانسي عجرم’’.. أناقة تفوق الخيال وجمال يكسّر القلوب .. اتفرج (صورة)  

الرياض - روايدا بن عباس - نانسي عجرم

2021/08/06 الساعة 08:00 مساءً (عمار النجار)

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام خلال مشاركتها في الحفل الذي أقيم أمس الخميس في جدة ضمن حفلات موسم صيف جدة.

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وخطفت نانسي الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت "جمبسوت" براقا باللون الأخضر ومفتوحا من الأعلى على شكل V من تصميم المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.

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