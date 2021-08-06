انت الان تتابع خبر طلب مفاجئ وصادم جداً.. ماذا طلبت دلال عبد العزيز من حسن الرداد زوج ابنتها إيمي وسبب صدمة للجميع ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان المصري عمرو سعد، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز، وذلك بعد اجرائه مكالمة هاتفية معها.

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وقال: "أنا كلمتها مرة، وهيا بترد على التليفونات بصعوبة، وكان رامي رضوان وحسن الرداد واقفين وقفة رجالة الصراحة، وعندهم حمل كبير، وأنا بحاول أطمن عليها بشكل مستمر".

وأوضح عمر سعد خلال لقاءاته مع أحد البرامج العربية: "دلال عبد العزيز طلبت من حسن الرداد أنها تكلمني أو تسمعني، وهيا طبعا متعرفش لحد دلوقتى موضوع وفاة أستاذ سمير غانم، فحسن قالي هنحط السماعة جنبها، فحسيت إنها شالت الأكسجين، وكلمتني وهيا بتنهج وبتتكلم بصعوبة، وأنا كنت متأثر جداً، بس على الأقل حسيت إنها بدأت تتكلم".

وكان رامي رضوان زوج ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، وصف الحالة الصحية للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، قائلا: "الوضع الصحي صعب، ومش سهل، هل فى تحسن مقدرش أقول كده؟ لأن التحسن ده تقدر تقيسه لو حصل تحسن واستقرار.. التحسن ده لسه شوية ما بيحصلش، كل شوية بيطلع مفاجأة، وللأسف الموضوع شديد الصعوبة، وأرجو من كل السادة الصحفيين والإعلاميين تحرى الدقة، لأن فيه اللى نشر على صفحاته كمان.. ما تتكلمش علينا، بتكلم بصفة عامة، بلاش نجرى فى نشر خبر زى ده قبل اما نتيقن".

وتطالب أسؤة الفنانة دلال عبد العزيز المكونة من ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، بالدعاء لولدتهما التي لم يخبروها حتى الان بوفاة زوجها سمير غانم70900596