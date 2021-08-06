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الفنانة ’’ياسمين صبري‘‘ تصعق ‘‘أبو هشيمة’’ بظهور صارخ بحمالة صدر .. اتفرج (صورة فاضحة)

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1f56cff64e.jpg ياسمين صبري الرياض - روايدا بن عباس - ياسمين صبري

2021/08/06 الساعة 06:00 مساءً (عمار النجار)

استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري أناقتها في اختيار ملابسها، عبر جلسة تصوير جديدة.

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وظهرت ياسمين صبري  وهي ترتدي تيشيرت أبيض شفاف أظهر حمالة صدرها ونسقت معها تنورة طويلة بنقوش ذات ألوان مبهجة تتناسب مع الأجواء الصيفية المبهجة.

 

 

واستكملت ياسمين صبري إطلالتها بقبعة كبيرة بيضاء ونظارة شمس سوداء، ومجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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