الفنانة ’’ياسمين صبري‘‘ تصعق ‘‘أبو هشيمة’’ بظهور صارخ بحمالة صدر .. اتفرج (صورة فاضحة)

واستكملت ياسمين صبري إطلالتها بقبعة كبيرة بيضاء ونظارة شمس سوداء، ومجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات.

وظهرت ياسمين صبري وهي ترتدي تيشيرت أبيض شفاف أظهر حمالة صدرها ونسقت معها تنورة طويلة بنقوش ذات ألوان مبهجة تتناسب مع الأجواء الصيفية المبهجة.

استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري أناقتها في اختيار ملابسها، عبر جلسة تصوير جديدة.

سعد محمود

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