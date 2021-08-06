انت الان تتابع خبر لن تصدقو كيف أصبح شكل الفنانة أحلام بعد تغيير شكلها.. ظهرت كأنها ياسمين صبري وخطفت الأنظار بصورها الجديدة.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفنانة الإماراتية الشهيرة "أحلام الشمسي" جمهورها بجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بشكل جديد، حيث غيرت من ملامحها وأصبحت تشبه الفنانة المصرية ياسمين صبري.

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وشهدت الصور التي نشرتها أحلام على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، تداول واسع من قبل الناشطين الذين عبرو عن اعجابهم بأناقة الفنانة أحلام وحرصها على الظهور بأستايل شبابي وعصري.

وعلقت أحلام على صورها ببعض الكلمات، قائلةً: «صديق نجاحاتي كونتور كوزمتكس من بريطانيا العظمى مكياج للصيف وبرونز للسهرات».

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة أحلام الشامسي كان منذ أيام قليلة، وذلك عندما كشفت عن وجود ابنها فاهد الهاجري في أحد مستشفيات السعودية لتلقي العلاج، ولم تكشف عن تفاصيل مرضه.

أما آخر ظهور فني للفنانة أحلام فقد كان من خلال ألبومها الغنائي "فدوة عيونك" الذي طرحته عبر تطبيق "فن بوكس" وبالتعاون مع شركة "روتانا".

وأشاد مغردون بما قدمته في ألبومها “فدوة عيونك” من تنوع في الصورة وعلى صعيد الموسيقى وبأزيائها.

ويحتوي ألبوم “فدوة عيونك” لـ أحلام 26 أغنية منوعة، أطلقت الأغاني على تطبيق ديزر، والكليبات على تطبيق فن بوكس.

وجاء ألبوم أحلام الجديد بعد غياب دام لأربع سنوات، منذ طرح آخر ألبوماتها في يونيو/حزيران 2016 والذى كان يحمل اسم “يلازمني خيالك”.

وكان من المقرر أن تطرح أحلام ألبومها العام الماضي غير أن جائحة كورونا حالت دون ذلك.

وتعد الفنانة الإماراتية أحلام من أبرز مطربات الخليج وأطلق عليها جمهورها لقب الملكة، ولقبها المغني السعودي محمد عبده بلقب “فنانة الخليج”.

وتعتبر أحلام إحدى المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي، وهي أول فنانة خليجية غنت في تونس.

يذكر أن الفنانة أحلام متزوجة من مبارك الهاجري بطل الراليات القطري، ولها ثلاثة أبناء وهم فاهد الابن الأكبر ذو 16 عاماً وابنتين هما فاطمة ولولوة.

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