انت الان تتابع خبر أنتشار فيديو نادر للفنانة دلال عبد العزيز وهي تقتحم المسرح وتحتضن سمير غانم أمام الجمهور .. (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قام مستخدمي التواصل الاجتماعي بإعادة نشر مقطع فيديو قديم للفنانة دلال عبدالعزيز وهي تقتحم المسرح الذي كان يتم عرض عليه مسرحية «دو ري مي فاصوليا» الشهيرة للفنان الراحل سمير غانم، وذلك خلال العرض الأخير للعمل بالمسرحية .

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كانت الفنانة دلال عبد العزيز في الفيديو تقوم بتهنئة زوجها سمير غانم وتحتضنه على خشبة المسرح، بصحبة بناتها دنيا وإيمي، اللاتي كن في سن صغير، ثم بدأ الجميع يحتفلون بعيد ميلاده وسط عدد من نجوم العمل من الفنانين والفنانات.

وعلى الفور، تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، داعين الله – سبحانه وتعالى – للفنان سمير غانم بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة ومتمنيين الشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز التي لم تفيق من وعكتها الصحية منذ ما يقارب من حوالي 3 أشهر.

الي الان الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم بوفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، بسبب عدم استقرار حالتها الصحية، بعد مرور أكثر من 100 يوم من وعكتها الصحية، لانها لم تتعافى بشكل تام من فيروس كورونا.

جدير بالذكر، أن مسرحية دو ري مي فاصوليا هي مسرحية كوميدية تم عرضها في عام 2001، من بطولة سمير غانم، طلعت زكريا، حسن مصطفى، ميمي جمال، من تأليف وإنتاج أحمد الإبياري، وإخراج محمود أبو جليلة.

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