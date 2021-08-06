انت الان تتابع خبر من بينهن هيفاء وهبي.. نجمات تزوجن في سن المراهقة وكانت ليلة دخلتهن صادمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نجمات وقعن ضحية الزواج المبكر وهن في سن المراهقة، بعضهن تطلقت، دون أن نعلم عن زواجهن كما هو حال النجمة المصرية جنّات التي تزوجت من الملحن محمد ضياء في سن مبكرة الـ16 وأخفت زواجها بعد الشهرة.

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غادة عبدالرازق. . زواج وانفصال

تزوجت الفنانة غادة عبدالرازق في سن الـ17 من عمرها من رجل الأعمال السعودي عادل قزاز، ثم انفصلت عنه بعد 7 سنوات بعد أن رُزقت منه بابنتها روتانا بعد عام واحد من الزواج.

وقالت غادة عبدالرازق في لقاء تلفزيوني إن ما قامت به مغامرة غير محسوبة، أن أهلها لم يكونوا على توافق مع ما تقوم به، فقد كانت ترى ان الزواج في هذا السن يمنحها جزء من الحرية مثلما ترى ما يحدث مع شقيقتها المخطوبة آنذاك.

هيدي كرم تحصد نتيجة الزواج المبكرتعتبر الفنانة هيدي كرم البالغة من العمر 38 عامًا إحدى ضحايا الزواج المبكر، فقد تزوجت في سن الـ19، ثم ما لبثت أن حصت الطلاق بعد 10 سنوات كنتيجة لهذا الزواج الذي أفنت فيه زهرة شبابها، لتصبح سيدة مطلقة وأم لطفل يدعى نديم وهي في مقتبل العمر.

جنات أصغر المتزوجات سناتزوجت الفنانة المغربية جنات من الملحن محمد ضياء في سن الـ16 من عمرها ليكون مصير هذا الزواج هم الانفصال بعد 3 سنوات فقط.

هيفاء وهبي زوجة في سن المراهقة

بعد أن حصلت الفنانة هيفاء وهبي على لقب ملكة جمال الجنوب، تزوجت في عمر صغير، وانتقلت لتعيش في أفريقيا، وأنجبت ابنتها الوحيدة زينب، لتعود حاملة لقب مطلقة بعد فترة وجيزة، الأمر الذي أعادها لجماهيرها وعالم الفن.

نيللي كريم والزواج رغم رفض أهلها

تزوجت الفنانة نيللي كريم في سن الـ16 من عمرها، وبعد انفصالها عن زوجها، صرحت نيللي بأن طلاقها كان ثمنًا لرغبتها الشخصية في هذا الزواج المرفوض من قبل أهلها حيث تم الزواج سرًا، ووُضع الأهل حينها أمام الأمر الواقع، وعانت كثيرًا خلال فترة زوجها، بل إن أدوار " النكد" التي تتقنها على الشاشة ما هي إلا ثمرة لتلك المعاناة.

علا غانم عروسة في سن الـ17



تزوجت الفنانة المصرية علا غانم لأول مرة في الـ17 من عمرها من وليد الضفراوي، وانفصلت عنه بعد 5 أعوام فقد، بعد أن أنجبت منه ابنتيها فريدة البالغة من العمر 19 عامًا وكاميليا البالغة من العمر 21 عامًا.

أصالة والزواج في سن المراهقة

تزوجت المطربة أصالة من رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي في سن مبرك، وأنجبت منه ابنتها شام، لكن هذا الزواج لم يستمر طويلاً، فقد تطلقت، وتزوجت مرة أخرى من المخرج طارق العريان الذي انفصلت عنه بعد زاج استمر سنوات طويلة.41993040