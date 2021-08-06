انت الان تتابع خبر طلبت الطلاق بعد ساعات من ليلة الدخلة.. سر خوف إيمي سمير غانم من حسن الرداد! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعد الفنانة إيمي سمير غانم من أشهر الفنانات ، فعلى الرغم من غيابها عن المجال الفني من آخر عمل قدمته في 2019 وهو مسلسل "سوبر ميرو"، إلا إنها من حين لآخر تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدد من الشائعات.

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ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية أبرز الحكايات والشائعات في حياة إيمي سمير غانم:

اسمها الحقيقي "أمل"، وبدأت مشوارها الفني على المسرح من خلال عرض "ولاد اللذينة" مع الفنانين محمود الجندي ومحمد متولي في عام 2008.

اشتركت بعدها في مسرحية "ترالم لم" مع والدها الفنان سمير غانم، وشاركت بعدها في أفلام ناجحة مثل (إكس لارج، بلبل حيران، غش الزوجية)، وغيرها.

سر طلبها الطلاق من حسن الرداد شاركت إيمي مع زوجها حسن الرداد في عدد من الأعمال قبل وبعد زواجهم، أبرزها: "فيلم زنقة الستات، مسلسل حق ميت، المسلسل الإذاعي فرقة سيكا، فيلم عشان خارجين، مسلسل عزمي وأشجان".

قال حسن الرداد أن إيمي سمير غانم طلبت منه الطلاق في أول يوم زواج لهما، أثناء سفرهما بالطائرة لقضاء شهر العسل، لشعورها بعدم الأمان، وذلك في برنامج "توأم روحي".

وتعليقا على الواقعة، قالت الفنانة إيمي سمير غانم، إنها طلبت الطلاق من زوجها الفنان حسن الرداد في أول يوم زواج لهما، أثناء سفرهما بالطائرة لقضاء شهر العسل؛ لشعورها بعدم الأمان معه.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية، إنها تعاني من فوبيا شديدة من ركوب الطائرة، لذلك تحرص دائمًا على الالتزام بكافة تعليمات الأمان ووضع الحزام قبل الإقلاع، وقراءة القرآن.

وأشارت إلى أن سبب طلبها الطلاق هو عدم مراعاة الرداد للفوبيا التي تعاني منها وتخويفها وهما على متن الطائرة، وهو ما أصابها بحالة من الفزع.

وأشارت إلى أنها شعرت هذه اللحظة بعدم قدرة زوجها على مراعاة شعورها وتوفير الأمان الذي كانت تشعر به مع والدها ووالدتها، وهو ما دفعها لطلب الطلاق.

وأوضحت إيمي أن قصة الحب بينهما بدأت بعد سنوات طويلة من الصداقة بينهما، وبالتحديد فور عودتهما من الحج، مشيرة إلى أنها أصغر من الرداد بـ4 سنوات.

وأكدت أنها ضد تعنيف المرأة حتى لو كانت على خطأ، معلقة: "لو زوجي فكر يضربني أو يعنفني هطلق على طول.. بس أنا حسن مش كده وهو كمان ضد التعنيف"، مشيرة إلى أنها تثق فيه.

طاردت إيمي العديد من الشائعات أبرزها إصابتها بمرض نادر، وانفصالها عن حسن الرداد، وإرتدائها الحجاب وإعتزالها الفن.43964795