انت الان تتابع خبر صادم .. اتفرج كيف رد سمير غانم على تقبيل عادل إمام لزوجته دالل عبدالعزيز ؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - جمعت علاقة صداقة قوية بين الزعيم عادل إمام والفنان المصري الراحل سمير غانم، وبدأت هذه العلاقة منذ مرحلة الشباب، وكانت علاقة رائعة حاول البعض تعكيرها أكثر من مرة ومنها عقب الهجوم الذي تعرض له الفنان الراحل بسبب فيلم لزوجته مع عادل إمام.

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ويعد النجم الراحل سمير غانم من أكثر النجوم الذين تعرضوا ـ وما زالوا ـ للانتقادات، بسبب بعض المشاهد التى قدمتها زوجته، وأبرزها دورها فى فيلم "النوم فى العسل".

وعلق الفنان الراحل سمير غانم في لقاء سابق مع برنامج "100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب على قبلة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز للفنان عادل إمام في فيلم "النوم في العسل" بأنه لم يشاهد الفيلم من الأساس!

وقال سمير غانم"خدت حقي منها وفضلت أبوسها وقولتلها تأخد إذن مني قبل ما تتباس، هي بصراحة حاولت تستأذني بس أنا كنت ببوس واحدة تاني".

وتابع، "أنا مشفتش المشهد ده، لأني نادر أما بشوف الأفلام، كمان ده قديم أوي، بس هدور وأشوفه، التعليقات عليه ضايقتني طبعًا، بس أحنا في بلد حر كل واحد يقول اللي هو عايزه طالما مش بيضر حد ده تمثيل بيبقى فيه كل حاجة".

وكان الزعيم، عادل إمام، زميله العريق في المهنة، الذي رحل عن عالمنا في 20 مايو الماضي الفنان الكبير، سمير غانم.

وشارك إمام، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" منشور ودع من خلاله، صديق الشباب والعمل، النجم المصري، سمير غانم، الذي فارق محبيه اليوم عن عمر يناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب إمام في منشوره عبارة حزينة ومؤثرة جدا قال فيها: "مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي.. حتوحشني أوييييي".

وشارك إمام صورتين جمعته مع صديق مشواره الفني، الأولى يظهر فيها إمام مع غانم في أحد الأعمال الفنية القديمة، وتحديدا فيلم "أغبياء لكن أذكياء"، أما الثانية، فيظهر فيها إمام معنقا النجم الراحل وتظهر على ملامحة حالة التأثر الشديد.

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