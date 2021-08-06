انت الان تتابع خبر فيفي عبده بظهور صارخ .. وتكشف عن هوية حفيديها لأول مرة .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها برفقة أحفادها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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وعلقت فيفي عبده علي الصورة قائلة : “بسم الله ما شاء الله الله أكبر ربنا يحميهم ويحفظهم و يحفظ أولاد الناس كلها النهاردة كان عيد ميلاد أحفادي حبايبي جليلة وكمال كل سنة وهما طيبين و عقبال ١٥٠ سنة بحبهم أوووي و بحبكم اوي خمسة مواه كل سنة و برج الأسد طيب”.





يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الدرامية مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

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