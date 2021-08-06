أسطورة الرقص الشرقي.. اعتزلت بسبب بوليس الآداب واكتشفوا جثتها بعد 3 أيام من وفاتها (اتفرج)

الرياض - روايدا بن عباس - فنانة

2021/08/06 الساعة 07:00 صباحاً (محمود الأديب)

تُعد الراقصة زينات علوي إحدى بنات ناظرة مدرسة الرقص الشرقي بديعة مصابني، لذلك التزمت بالتعليمات الصارمة التي فُرضت عليها وعلى كل من يلتحق بمدرسة الفن البديعيّ.

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زينات ظلّت بعيدة عن شباك الرجال الذين رأوها أكثر من راقصة، ولقنتّ الكثير منهم أصول الأدب والالتزام، وعندما هربت بديعة من مصر انتقلت إلى فرقة محمود شكوكو، الذي دربها على الرقص الاحترافي وأكلمت معه المسيرة ذاتها التي بدأتها مع مصابني.10462759