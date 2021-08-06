انت الان تتابع خبر لم يجراء احد على فعلها.. الكويت تقدم هدية لا تقدر بثمن لـ صدام حسين ..وجميع انصار الرئيس يبكون من الفرح .. اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر الشاعر الكويتي بدر المحيني على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” مقطع فيديو لقصيدة أعدها في مدح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والتي أثارت جدلًا واسعًا.

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وقال الشاعر “المحيني” في قصيدته:

بغض النظر عن كل الأخطاء من صدام .. أنا ضد أبو عدي في شرق ولا شام.. لكن ماني بتباع من هب ولا دب.



بغض النظر عن كل الأخطاء من صدام .. وغض النظر برضو عن إحساس كره وحب.



هذا (صدام) كان بالجيزة مثل رابع الأهرام .. والأهرام يبقى أهرام في مدح ولا سب.



يكفيني إنه يوم ساقوه للإعدام.. تقدم ولا فيكم ابن أمه طحن لها حب .. ولا قال حاجة غير شهادة الإسلام .. جهرها على مرأى ومسمع وقلت هب.



بخصوص الحروب اللي شعلها بشكل عام يجازيه ربي .. ولا أنا عبد ماني رب.

جدير بالذكر أن قصيدة الشاعر الكويتي “المحيني” جاءت بالتزامن مع ذكرى الغزو العراقي للكويت من جانب صدام حسين؛ الأمر الذي أثار غضب الكويتيين. لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــا .68614062