انت الان تتابع خبر عاجل.. الموت يفجع الفنانة ‘‘دلال عبدالعزيز’’ قبل قليل بشكل مؤلم .. اتفرج (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فُجع الموت الفنانة المصرية القديرة دلال عبدالعزيز بوفاة زميلتها النجمة فتحية طنطاوي .

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وكانت قد توفت فتحية طنطاوي، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بعد تعرضها لجلطة في القلب تم على أثرها نقلها إلى أحد مستشفيات أكتوبر، حتى دخلت في غيبوبة تامة توقف فيها القلب 13 دقيقة كاملة، ثم عادت للحياة مرة أخرى، ولكن لم يمهلها القدر لتغادر الحياة منذ ساعات قليلة.

من جهة أخرى كشف الفنان المصري عمرو سعد، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز، وذلك بعد اجرائه مكالمة هاتفية معها.



وقال: "أنا كلمتها مرة، وهيا بترد على التليفونات بصعوبة، وكان رامي رضوان وحسن الرداد واقفين وقفة رجالة الصراحة، وعندهم حمل كبير، وأنا بحاول أطمن عليها بشكل مستمر".

وأوضح عمر سعد خلال لقاءاته مع أحد البرامج العربية: "دلال عبد العزيز طلبت من حسن الرداد أنها تكلمني أو تسمعني، وهيا طبعا متعرفش لحد دلوقتى موضوع وفاة أستاذ سمير غانم، فحسن قالي هنحط السماعة جنبها، فحسيت إنها شالت الأكسجين، وكلمتني وهيا بتنهج وبتتكلم بصعوبة، وأنا كنت متأثر جداً، بس على الأقل حسيت إنها بدأت تتكلم".

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