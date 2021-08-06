انت الان تتابع خبر شمس الكويتية تستعرض بكل جراءة وتعلق .. الرجال يتهافتون علي لهذا السبب .. (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعدما وصفتها "بالعجوز" انفعلت الفنانة شمس الكويتية في مقطع فيديو، على أحد متابعاتها، وتحدتها بأن تصبح في مثل جمالها عندما تصل إلى عمرها، حيث قالت: "حبيبتي أنا عجوز.. أوصلي عمري تكفين ووريني دعامية وجهك شلون توصلين عمري شلون يكون شكلك".

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وأكدت شمس الكويتية ان الرجال يتقاطعون عليها حتى من الكواكب، والفضاء الخارجي، وأن طلبات الزواج التي تصلها بأعداد هائلة، وقالت: "لو أطلع لكم طلبات الزواج اللي تجيني على الخاص، وربي تقولون شنو ما في غير هالمرأة كل العالم تبيها"، وذلك لأن الله أعطاها محبة الناس وليس لأنها فنانة ومشهورة فقط.”.

ولاقى مقطع الفيديو رواجا كبيرا من قبل المتابعين، وتعرضت لإنتقاد كبير بسبب كلامها واسلوبها، بينما أيدها البعض وأكدوا على محبتهم لها وإعجابهم بها.

وتتميز الفنانة شمس الكويتية بإثارتها للجدل بسبب اطلالاتها الجريئة وتصريحاتها النارية، التي تتعرض بسببها للكثير من الهجوم والإنتقاد من قبل المتابعين.

شمس الكويتية فنانة والدها سعودي وأمها كويتية، وعاشت معظم حياتها في الكويت ولقبت بشمس الكويتية ، أصدرت أول البوماتها حبيب الورد في عام 2000 وحقق إنتشار واسع ، ونالت شمس العديد من الجوائز أهمها أفضل مطربة خليجية في العام 2001 كما نالت لقب أفضل مطربة عربية في العام 2007 ، من أشهر البوماتها: شمس خليجي، جلسات شمس، وطرحت أغان منفردة، منها وش صاير، مجنونة، اشطح، وغيرها.

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