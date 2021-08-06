انت الان تتابع خبر بسبب جمالها.. مقتل عروس عربية على يد والدتها بعد رفضها الزواج من عريس مليونير معاق ذهنياً وبعد علم شقيقها بذالك حدث مالا يتخيلة أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي،بعد تداول الرواد صورة لفتاة قُتلت علي يد والدتها ،بسبب رفضها عريس.

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ربة منزل بتهمة قتل إبنتها و تدعى دينا 17 عاماً و إلقاء جثتها من الطابق الخامس بمساعدة شقيقها فى منطقة البساتين بالقاهرة بسبب رفضها الزواج من أحد الأشخاص من ذوى الإعاقة الذهنية

و أدلى والد المجنى أثناء التحقيقات أن والدتها و خالها أحضرا لها عريساً معاقاً ذهنياً و أصرت الأم على زواجها من هذا الشاب بسبب أمواله

و أضاف أنه تعرض للضرب المبرح بسبب رفضه زواج نجلته من هذا الشاب مما دفعه لترك منزله و الإقامة مع نجله فى شقة بمنطقة المنيل.

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