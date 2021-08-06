انت الان تتابع خبر مصرية تقتل ابنتها الشابة بإلقائها من الطابق السادس.. وعند القبض عليها أعترفت بشيء غريب جعل المحققين يصابون بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قتلت امرأة مصرية ابنتها برميها من الطابق السادس، لأنها لم توافق على الزواج من شاب يعاني من إعاقة ذهنية. لكنه ثري في حي البساتين بالقاهرة.

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تلقت الشرطة المصرية بلاغاً بالعثور على جثة فتاة في الشارع. سقطت من أحد العقارات في المنطقة وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية مكان الحادث وعثرت على جثة الضحية البالغة من العمر 18 عامًا. .

وكشفت التحقيقات أن والدة الفتاة وخالها قتلاها وألقيا بها من أعلى العقار. لأنها رفضت الزواج من شاب كان قد تقدم على عائلتها.فدفعوها وسقطت من الطابق السادس، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.18852921