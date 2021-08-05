شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – نجمة "باب الحارة" دانا جبر تشغل مواقع التواصل بظهور ساخن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الممثلة السورية ​دانا جبر​ نجمة مسسل “باب الحارة” موجة جدل بعد نشرها صورة جريئة لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، بدت فيها مرتدية ميني شورت أبيض، ونسقته مع كروب توب باللون البيج.

واعتمدت دانا ماكياجاً ناعماً، وانقسم المتابعون بين مهاجم لها بسبب ارتدائها هكذا ملابس كاشفة، وبين من أشاد بجمالها ورشاقتها.

كما كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لـ دانا ارتدت فيه عباءة خليجية وحجاباً، ثم نزعته في ختام الفيديو، الذي لم تصل مدته إلى اكثر من 8 ثوان.

فضيحة دانا جبر

هزت الصور ومقاطع الفيديو المسربة للفنانة السورية الشارع السوري وظهرت تمارس الرذيلة رفقة احدى الشبان من سرير الزوجية عارية بصدرها الكبير ومؤخرتها الممتلئة وخرجت دانا عن صمتها لتكشف تقديم شكوى لفرع المعلوماتية السوري لملاحقة متعقب هاتفها المحمول ومكهر بياناتها وسارق صورها الخاصة، بينما رجح الجمهور خلاف دانا مع عشيقها ونشره مقاطع الفيديو عبر الانترنت في مواقع +18 الخاصة بالمراهقين.

دانا جبر ويزن السيد

شاركت الفنانة السورية جبر في بطولة مسلسل سنة أولى زواج وتصدرت الترند رفقة السيد في صورة جريئة من شاطئ البحر رفقة زوجته لمى الرهونجي وعدد من الأصدقاء ورجح الجمهور زواج دانـا جـبر من السيد بالسر واخفاء الأمر عن زوجته لفترة طويلة.

صور دانا جبر

تحرص الفنانة السورية على مشاركة المتابعين صورها اليومية التي اعتادت على اغلاق خاصية التعليقات عليها بسبب حالات التنمر الكثيرة التي ترافق الصور بسبب جرأتها وعريها وظهورها العاري وفضيحتها المدوية التي عصفت بالسوشيال ميديا مؤخراً.

مسلسلات دانا جبر

شاركت الفنانة السورية في بطولة مسلسل سنة اولى زواج رفقة يزن السيد في موسم رمضان 2019 ثم عادت وشاركت في بطولة مسلسل مقابلة مع السيد آدم في موسم رمضان 2020 لتشارك في بطولة مسلسل سنة ثانية زواج في موسم رمضان 2021.