انت الان تتابع خبر هذا الفنان الشهير عاشر نسرين طافش على فراش أم أولاده وبعد الفضيحة تزوج اعلامية ساحرة الجمال.. لن تصدق من هو (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اتهمته أم اولاده وزوجته، التي تعمل في مجال التمثيل، بخيانتها على فراش الزوجية، مع الفنانة نسرين طافش.

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وبعد هذه الاتهامات انفصلت النجمة السورية ديما بياعة، عن زوجها ومواطنها النجم تيم حسن، وتزوجت برجل الأعمال المغربي أحمد الحلو.

ووجهت حينها الفنانة ديما بياعة، اثناء زواجها من الفنان تيم حسن، لصديقتها الفنانة نسرين طافش تهمة إقامة علاقة جنسية مع زوجها. مؤكدة أنها ضبطتهما في وضع جنسي.

وأضافت ديما بياعه خلال حوارها مع نيشان: اتصل بى أحد الاشحاص وأخبرني أن زوجي يخونني مع نسرين، وانا الحقيقة لا اخذ بالشائعات حتى تأكدت بنفسي من الخيانة واعترف لي زوجي بأنه يعاشر نسرين طافش.

ديما تحدثت في الحقلة عن الحدث الأبرز في حياتها وهو خيانة زوجها السابق تيم حسن لها مع صديقتها وزميلتها نسرين طافش معتبرة أن خيانة الرجل ليست مفاجأة كبيرة لكن المفاجأة الأكبر ان تأتي الخيانة من صديقة مقربة.

وقالت ديما أن المرأة التي تخون تعتبر أصعب أنواع الخيانة لأنها تخطط كيف ستخون، وخيانة الرجل تكون مع امرأة عابرة اي نزوة، اما المرأة فيكون لديها مشاعر وتعلق بالرجل لتخون معه زوجها.

وشرحت الفنانة بياعة، كيف علمت بموضوع الخيانة حيث قالت أنها جاءتها رسالة نصية من شخص تقول أن زوجها- السابق- يخونها مع صديقتها، وشددت على انها عندما تأكدت من الموضوع شعرت بصدمة كبيرة وقالت :"نسرين صديقتي منذ أربع سنوات ودخلت بيتها وهي دخلت بيتي، وتعرف أن لي أولاد، وبالرغم من ذلك خانتني".



وأكدت الفنانة السورية ديما بياعة أن طليقها الفنان تيم الحسن حاول الصلح معها عقب انفصالها عنه، ولكنها لم تستطيع مسامحته بعكس الوقت الحالي حيث سامحته ولا تشعر بأي كراهيه تجاهه وأشارت إلى أن "نسرين" أساءت لها وطليقها بكلام بشع لدرجة أنها شككت فى رجولة "تيم".

بدورها نسرين طافش نفت الخبر في إحدى المقابلات، قائلةً إن دينها وتربيتها لا يسمحان لها بالردّ على أسلوب الردح الذي تعتمدهُ ديما بياعة، كما أعلنت بأن ما صرّحت به الأخيرة بأنّهما كانتا صديقتين مقربتين غير صحيح، وفقاً لجريدة الفن.

أما النجم السوري تيم حسن، فتزوج في عام 2017 من الإعلامية المصرية الجميلة والشهيرة وفاء الكيلاني.

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