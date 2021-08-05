انت الان تتابع خبر إهانة بطل مسلسل رشاش بشكل صادم من معجب أمام الكاميرا .. اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرض الفنان السعودي يعقوب الفرحان لموقف مُحرج بعد أن أطل بفيديو إلى جانب أحد الشبان خلال تواجدهما في مكان عام.

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وكان يعقوب الفرحان يوجه تحية للجمهور من خلال هاتف الشاب الذي أقنعه بأنه مُعجب، وعند الانتهاء من التسجيل تفاجئ بتعليق الشاب "ما دريت انك خيخة" أي بما معناه ضعيف الشخصية.

ما حدث لاحقاً لم يكن واضحاً لأنه لم يتم تداول سوى هذا المقطع من الفيديو إلا أن الجمهور أطلق هجومه على الشاب بتعليقات كان منها "نهاية تعطى وجه لواحد قليل تربيه على العموم هذا ممثل مبدع اجاد الدور بحرفيه".

وتابع آخر "اذا في احد خيخه ف هو المعجب قليل الادب ع اساس الحين انه كفو تبن فيه والله"...وجاء في تعليق أحدهم "عيب بصراحه ماله.دخل فيه الواحد يسلم يكون سلامه بحترام. ويفرض احترامه".

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