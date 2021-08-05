انت الان تتابع خبر ميريام كلينك تتصدر عرش الجراءة بفستان قصير يكشف جسدها .. اتفرج (صور صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة ميريام كلينك صورة لها عبر الانستغرام، حيث ظهرت وهي تجلس على صخرة تحت الأشجار، مرتدية فستان أسود مخرم وشفاف، مكشوف الصدر والفخذين، كشف عن عن مناطق حساسة من جسدها، وسدلت شعرها الأشقر على كتفيها.

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ولاقت صورة ميريام كلينك الجريئة استياء المتابعين الذين طالبوها بالاحتشام، وعدم اللجوء لكسب الشهرة بالتعري، بينما تغزل البعض بجمالها واثارتها مؤكدين على حريتها الشخصية في ارتداء ما تشاء.

ويذكر ان ميريام كلينك قد تعرضت لهجوم واسع مؤخرا بسبب اطلالاتها الجريئة والمكشوفة، حيث تمنى لها البعض الدخول لجهنم، مما جعلها تخرج عبر حسابها على مواقع التواصل، وسخرت ممّن يتمنّون لها الذهاب الى جهنم في تعليقاتهم على صورها الجريئة، واعتبرت أن العيش في لبنان يشبه جهنم، فكتبت على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "اللي عم بيسبّولي على صوري: ان شاء الله تروحي على جهنم، هههه ما أنا بجهنم".

هذا وكانت قد طرحت ميريام كلينك أغنية عن فيروس كورونا وحملت إسم «The MASK _ حطو» وشاركها ايلي داود في الغناء والرقص، لكن تحوّلت الأغنية من توعوية الى إلى الايحاءات الجنسية، حيث ظهرت وهي تتمايل بفستان جريء وتتلفظ بكلمات ايحائية، وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها ميريام كلينك أعمالاً تحمل بعناوينها العريضة بعض المواضيع الآنية بمضمون إيحائي جنسي، مثل أغنية جوول التي سببت ضجة كبيرة.

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