انت الان تتابع خبر إسرائيل تزف بشرئ سارة لحاكم دبي ‘‘محمد بن راشد’’ بشأن الأميرة ‘‘هيا بنت الحسين’’ وأبنتها الشيخة لطيفة.. والأخيرة في حالة صدمة.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فوجئ حاكم دبي محمد بس راشد، بمعلومات سرية للغاية عن زوجتة السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، وأبنتها الشيخة لطيفة من خلال برنامج بيغاسوس الاسرائيلي.

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وفي التفاصيل فقد كشفت شبكة “بي بي سي نيوز“، تفاصيل جديدة بشأن فضيحة نظام التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، مشيرةً إلى أن ابنة حاكم دبي محمد بن راشد الشيخة لطيفة، وزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، كانتا من بين الشخصيات المستهدفة.

وقالت الشبكة الإخبارية، إنه تبيّن أن رقمي الأميرتين هيا ولطيفة، وأرقام بعض معارفهما، موجودة على قائمة المستهدفين.

وكانت الشيخة لطيفة قد كشفت للمحطة في وقت سابق من هذا العام، أنها خطفت وسجنت عند محاولتها الهرب من دبي عام 2018.

الأميرة هيا بنت الحسين الشيخ والشيخة لطيفة

فيما تتهم هيا بنت الحسين زوجها السابق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “بالخطف والتعذيب ومحاولة الترهيب”، وفق ما قالت لمحكمة بريطانية.

وأوضحت الشبكة أن منظمة “فوربيدن ستوريز” غير الحكومية ومقرها باريس، و منظمة العفو الدولية قد حصلتا على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف، استهدفها زبائن شركة “إن أس أو” الإسرائيلية، منذ عام 2016.

17 وسيلة إعلامية



وحصلت 17 وسيلة إعلامية على القائمة التي كشف عنها الأحد، وأشارت إلى تعرض هواتف ناشطين حقوقيين وصحافيين ومحامين حول العالم للاستهداف، وأن زبائن الشركة الإسرائيلية حكومات من بينها السعودية، والإمارات، والمغرب، والبحرين، ومن الشخصيات المستهدفة رؤساء دول وحكومات وشخصيات ملكية عربية.

ولاحظ التقرير أن وجود شخص ما في القائمة لا يعني أن البرنامج قد استخدم ضده ولكن يعني أنه كان هدفاً محتملاً.





هروب الأميرة هيا

وكانت هيا هربت مع طفيلها إلى بريطانيا عام 2019، ويعتقد أن علاقتها بآل مكتوم تدهورت بعدما ساورتها شكوك عن مصير ابنته لطيفة، وابنته الأخرى الشيخة شمسة.