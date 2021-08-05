انت الان تتابع خبر أول ظهور للفنانة ’’نجوى كرم’’ بعد خطوبتها من ملياردير خليجي شهير .. لن تصدقوا كيف أصحبت !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة من اخر جلسة تصوير لها.

أول ظهور للفنانة ’’نجوى كرم’’ بعد خطوبتها من ملياردير خليجي شهير .. لن تصدقوا كيف أصحبت !!

الفاظ جارحة : حكاية الرجل الذي أغضب الفنانة أحلام ووصفته بالحقير والحثالة والسفيه .. اتفرج (فيديو)

شاب يترك عروسه ويهرب ليلة زفافه .. ويضع لها رسالة صادمة ؟

استعرضت اردافها بالتايجر بطريقةً فاضحة.. منة عرفة تواصل إغراء ابو هشيمة بمفاتن جسدها المثير و ياسمين صبري يجن جنونها.. اتفرج صور

بلا ملابس وكما ولدتها أمها.. رهف القنون تفجر غضبا واسعا بصورة فاضحة

من هي الشيخة السعودية التي تزوجها أبو هشيمة؟ ظهرت كأنها حورية من الجنة وخطفت بجمالها الأنظار من ياسمين صبري

ظهور صارخ للفنانة السورية ’’نسرين طافش’’.. أناقة تفوق الخيال وجمال يكسّر القلوب (اتفرج)

وظهرت نجوى كرم في الصور التي نشرتهم على حسابها بإطلالة جذابة جدا بفستان باللون الزهري البارد الانيق وكتبت تعليقا ملفتا للجمهور وقالت " وحياتك لو بتشوف شو صاير فيي كل شي صاير مكشوف وعم يحكو علي "

تصدرت الفنانة نجوى كرم مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي بعد خبر ارتباطها من الشاب السعودي بعد نشره صورا ليدها عبر حسابه الشخصي على الانستجرام وارسل لها رسالة حب شاعرية ، لكن الفنانة نجوى لم تعقب على الخبر ودعت اغنيتها تتحدث عن واقع الحالة التي تعيشها في الفترة الحالية.

توقع الكثير من الغنانين في الوسط الفني ارتباطها في الفترة المقبلة بشكل رسمي وعلني ، ومنهم الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية قالت في اخر مقابلتها انها ستعلن زواجها قريبا.

يذكر ان الفنانة نجوى كرم اطلقت اغنيتها الجديدة التي اكتسحت مواقع التواصل قبل عدة أيام بعنوان " مغرومة 2 " والتي سجلت قبلها اغنية مغرومة الاصلية عام 1988.