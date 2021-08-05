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الرياض - روايدا بن عباس - في واقعة غريبة وتحولت إلى حديث الساعة على وسائل الاعلام هرب شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، من حفل زفافه وترك رسالة غريبة للعروس.

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شاب يترك عروسه ويهرب ليلة زفافه .. ويضع لها رسالة صادمة ؟

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وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن شابة بالغة من العمر 24 عامًا أصيبت بصدمة بعدما هرب عريسها عقب انتهاء حفل الزفاف بساعتين وترك لها رسالها غامضة عبر هاتفها.

وقالت العروس، إن زوجها هرب من الزفاف وترك لها رسالة عبر هاتفها أخبرها فيها أنه اضطر للسفر بشكل مفاجئ في يوم زفافهما ولا تعلم متى سيعود.

أضافت الفتاة أن عريسها أخبرها بأنه وقع في ضائقة مالية كبيرة قبل الزفاف بسبب تكاليف الزواج وراتبه المحدود، فقامت بدفع تكاليف يوم الزفاف دو أن تخبر أحدًا لكتشف في وقت لاحق السبب الحقيقي لهروبه.

وأوضحت العروس أنها اكتشف فيما بعد أن زوجها الهارب كان يخدعها، وأنه كان متزوجًا من سيدة أخرى ولديه طفلان.

وأضافت حينما هرب عريسها من حفل الزفاف، كان لسبب علم زوجته الأولى بزواجه منها وهددته بالحضور وفضحه.