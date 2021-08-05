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الرياض - روايدا بن عباس - نشرت السعودية رهف القنون صورة ظهرت فيها بالمايوه الأسود في كندا، وتعرضت لإنتقادات واسعة على انفتاحها الكبير بعدما تركت أهلها وأصبحت لاجئة في كندا.

بلا ملابس وكما ولدتها أمها.. رهف القنون تفجر غضبا واسعا بصورة فاضحة

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لم تهتم هذه الفتاة لا لعائلتها ولا لنفسها، ويبدو أنها لا تعرف معنى الإنفتاح وتتصرف بعشوائية على السوشيال ميديا.

وكانت هربت من عائلتها من الكويت حيث كانت ترافق عائلتها برحلة، وأحدثت جملة من القضايا في كامل المنطقة العربية وأثرت على الشباب والصبايا، وتباينت المواقف منها.



أصبحت لاجئة في كندا، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، واستقبلها كبار المسؤولين وفتحوا لها الأبواب لتصبح مواطنة كندية فيما بعد لها كل الحقوق وعليها كل الواجبات.