انت الان تتابع خبر الحزن يعم الوطن العربي بعد وفاة الممثل احمد السقا .. وزوجته تروي التفاصيل كاملة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدّر ترند وفاة أحمد السقا، الممثل المصري الشهير، الأخبار في مصر والعالم العربي، وذلك بسبب الصدمة الّتي تلقّاها المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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الحزن يعم الوطن العربي بعد وفاة الممثل احمد السقا .. وزوجته تروي التفاصيل كاملة

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في التفاصيل، قبل ساعات قليلة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الممثل المصري ​أحمد السقا​ بعد تعرضه لحادث أليم أنهى حياته ببعد ان تم نقله الى المستشفى.

من ناحيتها خرجت الإعلامية المصرية ​مها الصغير​ عن صمتها وعبرت استيائها من انتشار شائعة وفاة زوجها أحمد السقا خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدة ان الخبر كاذب ولا صحة له أبدا وقالت في تصريحات صحافية : “طبعًا الحمدلله إن الشائعات دي ليس لها أي أساس من الصحة، بس أنا معرفش الحقيقة الهدف منها إيه؟ وهما عاوزين إيه؟ بس الناس طول مهما قاعدين بيطلعوا في شائعات”.

من جهةٍ أخرى، رد الممثل المصري أحمد السقا على الجدل الذي أثارته صورة محمد صلاح الجديدة حيث ظهر وهو قد غيّر لون لحيته للأشقر وفاجأ الجميع.





وتداول الجمهور صورة محمد صلاح وإلى جانبها صورة أحمد السقا من فيلم “هروب اضطراري” يظهر فيها بلحية لونها شقراء أيضاً.

أحمد علق على الصورة التي انتشرت للمقارنة بينهما بتهديد بلغة ساخرة وقال:

“كدا هندخل على شغل بعض”، وأرفق التعليق بإيموجي ضاحك.

من ناحية أخرى، جدل كبير اثارته صورة نجم كرة القدم واللاعب المصري محمد صلاح مع مواطن إسرائيلي اكتشف الجمهور أنه إداري في أحد نوادي كرة القدم.

صورة محمد صلاح مع مواطن إسرائيلي عرضته للكثير للانتقادات قبل أن يتم الكشف عن حقيقتها وهي تعرض اللاعب المصري لخدعة كبيرة.

وبحسب ما نشرت تقارير صحافية أجنبية فإنّ موشيه الماسي، هو إداري في نادي بيتار الإسرائيلي كذب بشأن جنسيته، وقام بإخفاء كونه إسرائيلي، وقال لصلاح بأنه سائح كولومبي، كي يوافق على التقاط صورة تذكارية معه.

الصورة التي انتشرت أعادت للواجهة من جديد أزمة محمد رمضان الذي اتهم بالتطبيع عندما تم نشر صور له مع فنانين إسرائيليين أثناء تواجده في حفل في الإمارات.

وكان رمضان قد أثار ضجة كبيرة بعد انتشار صورة له مع فنان إسرائيلي الأمر الذي عرّضه لهجوم عنيف من الجمهور المصري والعربي على حد سواء.

الصورة التي نشرها إعلامي كويتي لمحمد مع فنان يدعى عومير آدم او عمر آدم بالعربية تم التقاطها أثناء تواجد محمد في دبي.