انت الان تتابع خبر دلال عبد العزيز تطلب رؤية دنيا وإيمي سمير غانم بشكل عاجل.. ماذا يجري؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أكد مصدر داخل المستشفى الذي توجد به دلال عبدالعزيز للعلاج أنها لا تستطيع الكلام نهائيًا، ولكنها كتبت على ورقة "أريد رؤية سمير" لكي تطمئن عليه، لأنها لم تره منذ ما يقرب من شهرين ونصف الشهر.

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دلال عبد العزيز تطلب رؤية دنيا وإيمي سمير غانم بشكل .. ماذا يجري؟

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وكان رد الأطباء عليها مكتوبا على الورق أيضا أن حالته الصحية غير جيدة فطلبت دلال دخول ابنتها دنيا لتطلب منها رؤية والدها.

وحتى الآن لم تعلم دلال عبدالعزيز بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، حيث يخاف الأطباء من تدهور حالتها الصحية، وقامت ابنتها إيمى سمير غانم بلصق لافتة على غرفتها لتؤكد عدم علم والدتها بوفاة زوجها.

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "mbc مصر" أن الفنانة دلال عبد العزيز تعاني تداعيات كورونا وليس من الفيروس نفسه.