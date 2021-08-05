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الرياض - روايدا بن عباس - وفقا لما تداولته مواقع اخبارية عربية منها خليج الغد فقد وثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، قصر الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي من الداخل، وذلك أثناء إجرائها مقابلة مع الإعلامية لجين عمران.

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اتفرج .. أول فيديو مسرب من داخل القصر الأسطوري للفنانة أحلام .. قيمته بالمليارات ويفوق الخيال

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وأظهر الفيديو، أن “القصر يضم العديد من الحجرات والمجالس المستوحاة من أحدث وأرقى التصميمات والديكورات التي تتسم بالرفاهية”.

ولفت القصر من الداخل الأنظار بسبب الأسقف الخاصة، إضافة إلى اللون الذهبي الذي جعل ديكورات القصر كلاسيكية وذات طراز قديم.

وتنوع الأثاث الموجود في قصر “أحلام” ما بين اللمسات العربية أو الديكور المودرن بروح عصرية أو الكلاسيك الذي اتسم بالروح الأوربية والفرنسية.

وأثار فيديو قصر “أحلام” ردود أفعال متباينة بين المغردين، ما بين معجب بالتصميمات التقليدية والفخامة الكلاسيكية، وآخرين اعتبروا أن “الذوق العام” غير مناسب.