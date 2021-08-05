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الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفاشنيستا الكويتية روان حسين صورة لها عبر حسابها في إنستغرام، وظهرت روان في الصورة وهي تجلس بجانب المزروعات مرتدية فستان صيفي طويل ملون، مكشوف الصدر والكتفين، وتسريحة شعر عفوية سدلته على كتفها، وتحمل بيدها سلة خضار، وعلقت على الصورة: " لقد قطفت الخضروات الخاصة بي اليوم فريش من حديقة الفندق".

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الكويتية روان بن حسين بفستان مكشوف الصدر والكتفين تشعل مواقع التواصل .. اتفرج (صورة)

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وانهالت التعليقات على صورة روان حسين من قبل المتابعين الذين أمطروها بكلمات الغزل والإعجاب، وأثنوا على اطلالتها وسحرها.

هذا وكانت قد كشفت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين في وقت سابق، ان السلطات الكويتية منعتها من الدخول إلى بلدها بسبب تلقيها لقاح سينوفارم الغير معتمد في الكويت، ولم تتمكن من المشاركة في تشييع والدتها في الكويت، وعبرت روان عن حزنها عبر خاصية الستوري في الانستغرام، بسبب وفاة والدتها وحرمانها من المشاركة في تشييع جثمانها، وكتبت: "... أمي الحبيبة انحرمت من شوفتها قبل الدفن، ومحرومة من زيارة قبرها وعاجزة إني أكون جنب أخوي وإخواتي الصغار اللي بأمس الحاجة لي".

روان حسين فاشينيستا ومودل كويتية، ومحررة في مجلة “فيلفيت”، جذبت الأنظار لها عندما أصبحت عارضة أزياء تظهر في أهم المجلات في الوطن العربي مثل “فوغ العربية”، والوجه الإعلاني لأهم شركات مستحضرات التجميل والأزياء العالمية، وذلك بعد أن نجحت في خسارة وزنها الزائد.