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الرياض - روايدا بن عباس - احتفلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، بذكرى عيد ميلاد حبيبها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وقدمت له هدية "باهظة الثمن".

جورجينا تصدم جمهورها بهدية فخمة وغير متوقعة لكريستيانو رونالدو بمناسبة ذكرى ميلاده .. اتفرج (صورة)

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واستلم رونالدو هذا الأسبوع، هديته "سيارة مرسيدس" بمناسبة ذكرى ميلاده الخامس والثلاثين، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتبلغ تكلفة السيارة، التي تشغلها شركة تصنيع المحركات الألمانية "Brabus"، حوالي 516 ألف جنيه إسترليني (نحو 719 ألف دولار).

وبمقدور السيارة، ذات المحرك القوي بقوة 900 حصان، الانطلاق من 0 إلى 100 كلم في الساعة خلال 3.8 ثانية.

ونشر رونالدو صورة له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وهو يقف أمام سيارة مرسيدس دفع رباعي سوداء اللون وعلق عليها بعبارة: "أتمنى لكم أسبوعا سعيدا".

ويملك الدون "مرأب الأحلام"، الذي يضم أسطولا من السيارات الفخمة والفارهة، مثل "بوغاتي شيرون" و"فيراري مونزا" وفيراري "إف 12".