سيرين عبد النور تفجر الانترنت بالمايوه المكشوف..اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها في انستغرام، نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ مقطع فيديو لها، وهي ترتدي مايوه باللون الأخضر، وتتمايل على أنغام أغنيتها "​روق دماغك​"، ولاقى الفيديو رواجا واسعا من قبل المتابعين الذين تغزلوا بجمالها واطلالتها، بينما اعتبر البعض ان ظهورها جريء لم يتعود الجمهور مشاهدتها بهذه الاطلالات.

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سيرين عبد النور تفجرالانترنت بالمايوه المكشوف..اتفرج

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يذكر ان أغنية روق دماغك غنتها الفنانة سيرين عبد النور ديو مع الفنان المصري ​أحمد فهمي​، وحاز الفيديو آلاف الإعجابات بعد وقت قصير من نشره.

وعن آخر أعمالها الدرامية تشارك حالياً الفنانة سيرين عبد النور في مسلسل "​دور العمر​" من إخراج سعيد الماروق، ويشارك في البطولة إلى جانب سيرين، ​عادل كرم​، ​طلال الجردي​، يارا فارس، نوال كامل، وغيرهم من النجوم.

وفاجأت تاليا رحمه، إبنة الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​، في وقت سابق المتابعين بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها وهي تضع ماكياج والدتها على عيونها، وعلّقت: "عندما تكون والدتكم تحب الالوان وعندما تكون في حالة من الضجر"، وعلّقت سيرين عبد النورعلى صور إبنتها، وكتبت: "طيّب النظرة شو؟".