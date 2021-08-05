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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت النجمة سوسن بدر، تفاصيل حدثت بينها وبين عادل إمام خلف الكواليس ولم ترصدها عدسات الكاميرا أثناء تصوير أفلام ومسلسلات.





بدون خجل .. الفنانة سوسن بدر: هذا ما حدث بيني وبين الفنان ”عادل إمام” خلف الكواليس وتم حذفه من الفيلم !

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وقالت سوسن التي حلت ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، من برنامج "صاحبة السعادة"، الذى يذاع عبر فضائية "dmc"، وتحدثت خلال الحلقة عن مسيرتها الفنية منذ بدايتها حتى الآن وعن أعمالها الجديدة وذكرياتها مع نجوم الفن خلال مسيرتها وعن تمنيتها بتقديم جزء ثالث من "أبو العروسة".

سوسن بدر تحكى ذكرياتها مع عادل إمام

وسألت إسعاد يونس، خلال الحلقة سوسن بدر، عن ذكرياتها والمواقف الكوميدية أمام الزعيم عادل إمام، قائلة: "فاكرة ايه من مسلسل "أحلام الفتى الطائر" الذى عرض عام 1978، مع الفنان عادل إمام؟"، لترد سوسن، قائلة "كنت مذعورة وبترعش قدام الأستاذ عادل إمام يبصلى ويضحك، ومكنتش عارفه أتكلم ولا أمثل وريقى ناشف، وكنت بمثل 3 حلقات فى المسلسل فضلت أترعش فيهم وأبص لعادل أترعش أكتر، بس قد إيه هو كان طيب وجميل جدا".

وأضافت سوسن بدر، فى حديثها، أنها بعد دورها فى مسلسل "أحلام الفتى الطائر"، شاركت الزعيم عادل إمام فى بطولة عدد من أعماله "شمس الزناتي" و"سلام يا صاحبي"، وقدمت معه مسرحية " الواد سيد الشغال".