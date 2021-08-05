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الرياض - روايدا بن عباس - تألقت كنزي نجلة النجم عمرو دياب من خلال صورة جريئة لها عبر حسابها على موقع الصور "إنستجرام".

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ابنة عمرو دياب تثير غضب والدها بعد ظهورها بالمايوه بشكل فاضح

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وظهرت كنزي عمرو دياب خلال الصورة وهي ترتدي المايوه، وتفاعل معها عدد من جمهورها ومتابعيها.





وكان النجم عمرو دياب طرح مؤخرا أغنية “اتقل” وتصدر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بعد طرحه للأغنية التي جاءت ضمن حملة دعائية لإحدى شركات المشروبات الغازية الشهيرة.

أغنية اتقل كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر امير محروس.



يذكر أن الهضبة عمرو دياب كان قد طرح في وقت سابق أيضا أغنية "الدنيا بترقص" وهي من اخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.