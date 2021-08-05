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الرياض - روايدا بن عباس - أقلّ ما يقال عن فيديو كليب صافيناز بأنّه يحتوي على مشاهد فاضحة وتصرّفات غير لائقة قامت بها مع بطل الكليب.

مشاهد فاضحة كشفت كل شي.. صافيناز تفجر الانترنت بظهور فاضح.. ما فعلته معيب!! – (فيديو)

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في التّفاصيل، نشرت الراقصة ​صافيناز​ على صفحتها الخاصة مقطع مصور من فيديو كليب عملها الجديد الذي طرحته وهو عبارة عن اغنية مصورة على طريقة الفيديو كليب تحت اسم ​Baby​.



العمل يهدف الى اثارة الجدل خصوصا ان صافيناز تعمدت الظهور بطريقة مثيرة امام الجمهور من خلال حركاتها ورقصها وطريقة هزها صدرها أمام رامي.

وكانت نشرت صافيناز صورا وفيديو لها مع رامي قبل طرح العمل وهو يقدم لها خاتما فاعتبره البعض خطيبها لكن في الحقيقة هو فقط بطل فيديو كليبها الجديد وهي ليست حتى الان في علاقة حب او ارتباط.