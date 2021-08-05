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الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ الجدل بعد ان نشرت مجموعة صور جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها بالمايوه ذي القطعة الواحدة باللون الاخضر، وغطت الجزء السفلي منه بقطعة قماش ربطتها حول خصرها.

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دنيا بطمة تطل بالمايوه مجددا.. وتظهر للجمهور كل تفاصيل جسدها (صورة)

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لكن ما أثار حيرة الجمهور كثيراً هو شكل جسمها الذي بدا غريبا بالنسبة للمتابعين، اذ ان انحناءات جسمها مبالغ فيها، وكأن أردافها مصطنعة وليست حقيقية. وهذه ليست أول مرة تثير دنيا الجدل حول شكل جسمها، فقد كانت تعرضت للعديد من الانتقادات بسبب مؤخرتها ولبسها الضيق نوعا ماً.

دنيا بطمة وشقيقتاها بالمايوه



وكانت قد أثارت دنيا بطمة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت شقيقتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، صورة وفيديو لها مع شقيقتاها من داخل المسبح.



وإرتدت الأخوات بطمة المايوه، وأظهرت الصور الجزء العلوي من أجسامهن، غير أنهن ظهرن بالفيديو وهن يتمايلن، ما أغضب المتابعين الذين إعتبروا أن إطلالات دنيا أصبحت جريئة للغاية في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد نشرها العديد من الصور بالهوت شورت على صفحتها، وأظهرت إنحناءات جسمها.