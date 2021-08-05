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الرياض - روايدا بن عباس - كشف الممثل التركي كرم بورسين عن حالة انفصال يعيشها مع هاندا أرتشيل بعد مرور أشهر قليلة على ارتباطهما في علاقة لفتت انتباه الجميع.

شي لا يصدق .. انفصال الفنان كرم بورسين وهاندا أرتشيل وهذا مصير مسلسل أنت أطرق بابي .. صادم؟

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تصريح كرم بورسين عن انفصال يحدث بينه وبين هاندا جاء في مقابلة أكد فيها أنهما لا يحضران حياتهما الخاصة إلى العمل وبالتالي فإن علاقتهما لا تؤثر على تصوير مسلسل أنت أطرق بابي الذي يشاركان في بطولته حالياً.

وشدد كرم أنهما يتعاملان مع مهنتهما باحتراف مثلما يجب أن يكون فهو يمثل شخصية سركان وهي تمثل شخصية إيدا ولا يتركان ذلك يؤثر عليهما.

ومن ناحية أخرى، يتمتع الثنائي التركي هاندا أرتشيل وكرم بورسين بشعبية كبيرة في تركيا والعالم وهناك احتمال لزيارتهما إلى لبنان قريباً لكن ضمن شروط.



أحد المتابعين سأل كرم بورسين وهاندا أرتشيل عن إمكانية حضورهما إلى لبنان في حال فازا بجائزة في حفل الموريكس دور الذي سيقام قريباً.

كرم أجاب على سؤال المتابع بالموافقة أنه في حال فازا في الجائزة وتم دعوتهما إلى لبنان فإنهما سيحضران لاستلام الجائزة بكل تأكيد.

من جهة ثانية، صدمة كبيرة تلقاها محبي الممثلة التركية هاندا أرتشيل بعد نشرها صورًا فيها إيحاءات جنسية معيبة وغير لائقة أبدًا، ما عرّضها للكثير من الانتقادات بسبب ما فعلته.

في التّفاصيل، نشرت النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ صورة لها عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وفاجأت فيها متابعيها بـ إيحاءات جنسية جريئة وبملابسها المثيرة، إذ عمدت إلى إظهار ملابسها الداخلية بطريقة غير مباشرة.