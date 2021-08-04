انت الان تتابع خبر إنهيار كبير في صحة اللبنانية جويل ماردينيان بعد منعها من رؤية أولادها.. وكلمات مؤاثرة من طفلها تهز الوجداً !! – (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تفاصيل صادمة حول منع خبيرة التجميل اللبنانيّة جويل ماردينيان من رؤية أولادها بسبب ورطة كبيرة دخلت فيها.

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إنهيار كبير في صحة اللبنانية جويل ماردينيان بعد منعها من رؤية أولادها.. وكلمات مؤاثرة من طفلها تهز الوجداً !! – (فيديو صادم)

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في التّفاصيل، لا تزال خبيرة التجميل جويل ماردينيان تعاني من آثار إصابتها بفيروس كورونا، وكشفت من خلال صور جديدة لها أنها تواصل محاربة الفيروس الخطِر بصلابة على أمل التخلص منه.

وتحرص جويل على مشاركة متابعيها عبر تطبيق “إنستغرام” بصور ومقاطع فيديو عفوية، حيث ظهرت بملابس صيفية عبارة عن قميص طويل على شكل فستان باللون الزهري وعلّقت عليها قائلةً: “أنا أصل إلى هناك، يوماً بعد يوم، أحارب الكورونا حتى أستمتع بشعور الحرية! أتساءل متى يمكنني شم الزهور مرة أخرى؟”، في إشارة إلى فقدانها حاسّتَي الشمّ والتذوق.





ونشرت جويل أيضاً مقاطع فيديو لطفلها الصغير “نيثن مارك” وهو يقف خلف النافذة وتمنعه من الوصول إليها فيلاعبها بطرافة.

كما شاركت ماردينيان مقاطع فيديو لطفلها الصغير وهو يحاول الوصول إليها داخل المنزل ويفصل بينهما شباك كبير يمنعه من لمسها ويطلب منها الدخول إلى الغرفة ويخبرها ببراءة أنه ملتصق بالنافذة، معبّراً عن شوقه إليها بكلمات طفولية.

من جهةٍ أخرى، اولاد جويل ماردينيان هم دائمًا الحدث في كلّ شيءٍ تفعله. وكثيرًا أحبّها المتابعين بسبب الاهتمام الكبير بعائلتها التي تتألّف من خمسة أفراد.

ومن أهمّ المفاجآت التي أطلقتها خبيرة التجميل جويل مردينيان كانت في صورة لها نشرتها على صفحتها الخاصّة على إنستغرام عن خبر سعيد: إستقبلت خبيرة التجميل فرد جديد! تبنّت ولداً لتصبح أمّ لـ3 أطفال!

نشرت جويل مردينيان صورة لها برفقة طفلها وأرفقتها بالتعليق التالي: “تعرّفوا إلى طفلي Nathan Mark، هديّة من الله. إنّه أفضل أمر قمنا به كعائلة. سوف نحبّه، نحميه ونقوم بتربيته. لقد كنّا نصلّي لمدّة 4 سنوات بهدف أن نستطيع التبنّي، وهذا منذ أن أبدى طفلي برغبتهم في التبنّي.” وأكملت: “هذا الحلم أصبح حقيقة بمساعدة أشخاص هم بمثابة ملائكة، وأريد أن أشكر كلّ مَن ساعدنا ونحن ممتنّنون لـMark Khabka وNazek Khatib وكلّ الملائكة الآخرين الذين ساهموا في تحقيق هذه المعجزة. أنا ممتنّة لإيماني وثقتي بأنّ الخير يفوز دائماً على الشرّ. كما أنا ممتنّة لزوجي وولدي الذين رحّبوا بهذا الطفل بكلّ حبّ.”

كذلك، ظهرت مع نيشان ديرهريتيونيان في حلقةٍ عن التبني. أولاد جويل ماردينيان كانوا السبب في إطلالتها، خصوصًا طفلها الصّغير نيثان الذي تبنّته. وأشارت جويل في الحلقة إلى أن فكرة التبني نشأت معها منذ الصغر حين كانت تتساءل إن كان أهلها قد تبنوها نظراً لأن فارق العمر بينها وبين أمها ليس كبيراً.

وردّاً على سؤال عن كيفية تقبّل أولادها هذا الأمر، لفتت إلى أن ابنتها إيلا كانت تطلب أن يكون لديها أخ أوأخت أصغر منها فبدأت تخبرها عن فكرة التبني وفسّرت لها أكثر عن هذا الموضوع.