الفنانة أحلام تعلن رسميًا “انفصالها“ عن زوجها وتهاجم هذا الرجل : أنت السبب يا حقير .. اتفرج من يكون (فيديو صادم)

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الرياض - روايدا بن عباس - أكدت الفنانة الإماراتية أحلام أنها انفصلت حاليًا عن زوجها بسبب كورونا، وتقوم بعمل تحاليل الكورونا مع أبنائها كل خمسة أيام، كما أنها متواجدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مع أبنائها فقط، بعيدًا عن زوجها.

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وحول كمامة الألماس، وصفت الفنانة الإماراتية أحلام شخصاً قالت إنه روّج لارتدائها “كمامة” صنعت من الألماس بـ”الحقير” و”السفيه” .

وكان جمهور أحلام قد سخر من الخبر فور انتشاره، وأحدثت الفنانة الإماراتية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كمامتها المرصعة بالالماس.

وقالت أحلام عبر حسابها الشخصي عبر “سناب شات”: “انا جاني ملل من وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا لما شفت واحد حقير ياليتني أشوفك ما كنت أعرف اش بسويلك وحسبي الله ونعم الوكيل فيك ويارب تشوفها لأنك أنت حثاله.. وإللي ردوا عليك أيضا حثاله”.

وأشارت في حديثها لمروج الخبر “نعم ذهبت اشتريت الكمام مع أمك”.