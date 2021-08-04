انت الان تتابع خبر ظهور ساخن لنجم قناة MBC الإعلامي مصطفى الآغا وزوجته و ما حدث أثناء البث المباشر كان مفاجئ ولم يتخيله أحد (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول مغردون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للإعلامي الشهير مصطفى الآغا، مقدم برنامج "صدى الملاعب" على قناة MBC.

ظهور ساخن لنجم قناة MBC الإعلامي مصطفى الآغا وزوجته و ما حدث أثناء البث المباشر كان مفاجئ ولم يتخيله أحد (فيديو)

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وظهر الآغا في المقطع المتداول برفقة زوجته الإعلامية مي الخطيب وهي تودعه أثناء مغادرته المنزل.

وفي المقطع الذي تم تصويره بعفوية، وثق الآغا لحظة غيرة زوجته عليه حتى أنها لا ترغب في مغادرته المنزل وتريد الذهاب معه إلى العمل وفق ما أوضح في تصريحه عبر مقطع الفيديو، وكانت زوجته ممسكة بيده وترغب في مرافقته.

وأظهر المقطع قول مصطفى الآغا: “اليوم كنت رايح على الشغل وبعمل التحية المسائية قام إجت المدام وقالت رايحة معك”. لترد عليه زوجته مي الخطيب قائلًة: “ليش لأ بروح معك”، فواصل “الآغا” قائلًا: “تاجي محلي شو رأيك تاجي محلي..”، فعلقت قائلًة: “لأ لأ.. ما بدي تقديم بس بدي ضل معك”.

وواصل مقدم البرامج الشهير قائلًا: “يا ألف أهلا وسهلًا”، فقالت زوجته: “هذي تقفيلات الخميس.. هلا بالخميس.. بدي أطبعلك الأحمر”، ومنحته على خده “قُبلة”، ثم ظلت تمسح ما طُبع من “روج” مكان “القبلة”.

ولفت المقطع انتباه الجمهور في مواقع التواصل، حيث أثنوا على عفويتهما وحالة التناغم بينهما متمنين للآغا أن يبارك الله له في أسرته وزوجته. فيما علق البعض بأن حركات مي الخطيب زوجة مصطفى الآغا مصطنعة، وتطرق البعض إلى أن ما أظهراه في المقطع “مسخرة”، ولا يليق هذا الأمر كونها أحرجته.

الجدير بالذكر أن هذة ليست المرة الأولى التي تطبع فيها الإعلامية مي الخطيب قبلة ساخنة على خد زوجها مصطفى الآغا، حيث سبق وأن فاجأته قبل سنتين، أثناء ما كان يقوم بعمل بث مباشر بمناسبة نهاية الأسبوع، بقبلة ساخنة على الهواء، تلعثم بعدها ولم يستطع التعليق سوى بعبارة واحدة :(يا ويلي)، وأنهى البث المباشر على الفور.