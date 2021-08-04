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الرياض - روايدا بن عباس - في الذكرى الأولى على انفجار مرفأ بيروت أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الذكرى عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

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ظهور صارخ بفستان شفاف للفنانة هيفاء وهبي من أمام مرفأ بيروت.. اتفرج (صورة)

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ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها على الانستجرام ، صور لها أمام مرفأ بيروت بعد الانفجار بصورة معبرة عن شعورها بعد الانفجار الذي أودى بحياة الكثير من الأشخاص قبل عام واحد.

وكتبت هيفاء عبر الصورة قائلة " اليوم الذكرى الأولى لعيد موتك يالبنان اتغير المنظر الي كنت شوفه من شرفة بيتي المطلة عليك يا مرفأ كنت أوقف عالشرفة و شوف بيروت الحلوة ،شوف الأضوية والناس عمتتمشى مبسوطة.

هلا صار المنظر جرح ..صرت شم ريحة وجع وصرخة كل شخص فقد غالي عقلبه بالانفجار لكل طفل ولكل شاب ولكل صبية ولإلك يا سحر لكم يا ملائكة بالسما بهدي وردة بيضا متل روحكم البريئة الي ما ذنبها .

وتابعت القول " المنظر اتغير يابيروت بترجاكي ارجعيلنا يا حلوة اشتقنالك..ببوس إيدَك يا لبنان قاوم جبروتهم وقسوتهم ما تروح مطرح ما بدن ياخدوك.. دخيلك يا وطنّا ما إلنا غيرك يا سندنا و يا ضهرنا المكسور نحنا حدّك مارح نتركك لترجع توقف عإجريك، وقلّها لبيروت الي راقدة بالعناية الفائقة نحنا واقفين برّا بس عمبيقولولنا الزيارة ممنوعة ما عمبيخلونا نفوت نطمن عليها

واختتمت القول " اليوم لابستِلك انا ابيض يا حلوة.. لونك، لون الأمل اللي ما بدي افقده قومي اوقفي مشّي معنا نرجع"