انت الان تتابع خبر صادم : بعد 4 أشهر من الزفاف فقط أنجبت طفلها الأول.. وعندما عاد العريس من سفره كانت المفاجأة ولم يصدق كيف حدث! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عاد الزوج المكلوم من سفره بمدينة شرم الشيخ فوجد عروسه أنجبت طفلًا وكتبته على اسمه بعد 4 شهور زواج و12 يومًا.. هذه تفاصيل واقعة صادمة شهدتها إحدى قرى مركز السنطة بمحافظة الغربية بمصر.

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وحسب صحيفة الوطن، فإن القرية شهدت حالة نادرة من الخلافات الأسرية بين عريس وعروسها بعد زواجهما بـ4 أشهر، حيث اكتشف الزوج خلال فترة سفره للعمل، قيام زوجته بإنجاب طفل رضيع بشكل مفاجئ وشروعها في قيده باسمه خلال فترة سفره وعمله بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أحمد البرجي، مأمور مركز السنطة، يفيد بورود بلاغ من المدعو "ع .ال .ن" عامل، يحمل رقم 5194 إداري مركز السنطة يتهم فيه عروسه بالخيانة الزوجية .



وأفاد المبلغ في شكواه أنه فوجىء بإنجاب عروسه لطفل رضيع عقب مضي 4 شهور و12 يوم من زواجهما وقيده على اسمه خلال فترة تواجده للعمل بمدينة شرم شيخ .



وأضاف العريس المكلوم أنه غادر منزل عش الزوجية منذ حوالي شهر للعمل بأحد مصانع الرخام بمدينة شرم الشيخ، ونظرا لبعد المسافة يحصل على إجازه أسبوع كل شهر ونصف على الأكثر، مشيرا بقوله: "سافرت للعمل وعندما رجعت من ثاني إجازه وجدت زوجتي "ن .ر.ش" تركت شقتنا، وذهبت للجلوس مع أفراد أسرتها بقرية شبرا بلوله بدائرة مركز السنطة.



وأشار العريس إلى أنه فوجىء باستخراج زوجته لشهادة ميلاد للطفل بتاريخ 18 مارس لسنة 2019، مما يؤكد خيانتها له، وإنجابها لطفل خلال مدة زواج لا تزيد عن 4 أشهر مما يستحيل أن يكون الطفل نجله، مضيفا: "حسبي الله ونعم الوكيل في زوجتي اللى غدرت بيا " .



كما بين أنه لجأ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال إثبات نسب الطفل بتحرير المحضر رقم 5194 لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بندب الطب الشرعي للإطلاع على قسيمة الزواج، ومطابقة صحة شهادة ميلاد الطفل الرضيع وتحديد هوية نسبه.