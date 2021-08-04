عــــاجل : الموت يفجع الفنانة ‘‘دنيا سمير غانم’’ قبل قليل .. ومصادر مصرية تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة الكاملة.. اتفرج (صورة مؤلمة)

انت الان تتابع خبر تسريب فيديو صادم للفنانة ’’دلال عبدالعزيز‘‘ من داخل العناية المركزة .. شاهدو كيف ظهرت بشكل صادم وبحالة يرثى لها والان مع التفاصيل

سعد محمود

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