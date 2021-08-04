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انت الان تتابع خبر تسريب فيديو صادم للفنانة ’’دلال عبدالعزيز‘‘ من داخل العناية المركزة .. شاهدو كيف ظهرت بشكل صادم وبحالة يرثى لها والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - دلال عبد العزيز
عــــاجل : الموت يفجع الفنانة ‘‘دنيا سمير غانم’’ قبل قليل .. ومصادر مصرية تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة الكاملة.. اتفرج (صورة مؤلمة)
الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تتحدى نفسها وتطل بمايوه ذهبي أظهر كل عورتها بكل وقاحة .. اتفرج (صورة)
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2021/08/04 الساعة 08:00 مساءً عمار النجار