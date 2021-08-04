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تسريب فيديو صادم للفنانة ’’دلال عبدالعزيز‘‘ من داخل العناية المركزة .. شاهدو كيف ظهرت بشكل صادم وبحالة يرثى لها

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دلال عبد العزيز الرياض - روايدا بن عباس - دلال عبد العزيز
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2021/08/04 الساعة 08:00 مساءً عمار النجار

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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