هل تذكرون "العكيد معتز" بطل مسلسل "باب الحارة" اتفرج كيف بدت حالته اليوم عقب ظهوره بشكل صادم وبحالة يرثى لها .. (صورة صادمة)

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جمالها لا يقارن بياسمين صبري او هيفاء وهبي .. اتفرج صور لزوجة أحمد أبو هشيمة الأولى تذهل الجميع بجمالها الفتان

بعد عامين على هروبها.. ظهور حزين للأميرة هيا بنت الحسين وبحالة يرثى لها وحاكم دبي ‘‘محمد بن راشد’’ يذرف دموع الندم .. اتفرج (صورة)