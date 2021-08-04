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هل تذكرون "العكيد معتز" بطل مسلسل "باب الحارة" اتفرج كيف بدت حالته اليوم عقب ظهوره بشكل صادم وبحالة يرثى لها .. (صورة صادمة)

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معتز باب الحارة الرياض - روايدا بن عباس - معتز باب الحارة
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2021/08/04 الساعة 07:30 مساءً عمار النجار

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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