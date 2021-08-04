انت الان تتابع خبر جمالها لا يقارن بياسمين صبري او هيفاء وهبي .. اتفرج صور لزوجة أحمد أبو هشيمة الأولى تذهل الجميع بجمالها الفتان والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حالة من الجدل أثارتها صورة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والتي تم نشرها للمرة الأولى وتظهر فيها زوجته الأولى وأم أولاده عمر ويوسف.

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جمالها لا يقارن بياسمين صبري او هيفاء وهبي .. اتفرج صور لزوجة أحمد أبو هشيمة الأولى تذهل الجميع بجمالها الفتان

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ومثلت تلك الصور الظهور الأول لزوجته الأولى والتي تزوجها في مقتبل عمره، حيث ابهرت الجمهور والمتابعين بجمالها الأخاذ.

وبحسب التقارير المتداولة، فقد تزوج أبو هشيمة زوجته الأولى في عمر الثانية والعشرين عامًا ورُزق منها بولدين هما عمر ويوسف.

وأظهرت الصور ملامح زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى بوضوح، والتي فاجأت الجمهور نظراً لأنهم وجدوا أن جمال أم أولاده مشابه كثيراً لزوجته السابقة هيفاء وهبي والحالية ياسمين صبري، فكل منهن لديها نفس الشعر الداكن والشامة على الوجه.

ويبلغ عمر «عٌمر» أكبر أبناء رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة 18 عامًا ويلعب ضمن صفوف النادي الأهلي، حيث يحلم أن يواصل مشواره في هذا المجال، مؤكداً على أن والده لم يساعده في الأمر، فكرة القدم تعتمد على الموهبة وليست الوساطة.