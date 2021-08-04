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الرياض - روايدا بن عباس - قامت النجمة المغربية دنيا بطمة بمشاركة جمهورها على مواقع السوشل ميديا مجموعة صور جديدة ظهرت فيها بإطلالة جريئة وملفتة للنظر وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها صورها بالمايوه مع شقيقتها ابتسام في حوض السباحة.

بعد المايوه.. دنيا بطمة بإطلالة صارخة (صورة)

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أطلت دنيا بطمة في الصور وهي واقفة أمام بركة السباحة بالمايوه وتغطي نفسها عند منطقة الخصر مع اظهار الكثير من مفاتن جسدها. الامر الذي عرضها للانتقادات اللاذعة.

يأتي ذلك بعد غضب الجمهور على مواقع السوشل ميديا بسبب إطلالاتها بالمايوه بصحبة شقيقتها ابتسام من داخل حوض السباحة، حيث ارتدا كلاهما المايوه، الأمر الذي أثار غضب الجمهور، وعلق عدد من المتابعين على الصورة، من بين التعليقات التي جاءت: “هل هذه دنيا بطمة أو أنا أحلم؟”.

وعلقت أخرى: “بعض الاحترام يا سيدات”،وأضافت ثالثة: “لا حوال ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”. ووصف آخر دنيا وشقيقتها بـ”ريا وسكينة”.